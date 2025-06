La bidella Pina si congeda dopo 30 anni di servizio

Dopo trent’anni di dedizione, Pina, la storica collaboratrice scolastica della scuola media Walter Bonatti, si congeda, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di studenti e insegnanti. Un’icona di affetto e professionalità che ha saputo essere molto più di una semplice presenza: diventata una vera e propria famiglia scolastica. Ora, mentre si avvia verso un nuovo capitolo, il suo sorriso continuerà a illuminare i ricordi di tutti.

Scuole fatte da docenti, presidi, studenti, ma anche da quelle presenze preziose che un tempo si chiamavano bidelli, oggi collaboratori scolastici. Ma poco cambia. Quelli come la bidella Pina (al secolo Giuseppina Covelli), collaboratrice scolastica della scuola media Walter Bonatti, restano nel cuore. "Come facciamo senza di te", hanno detto nei giorni scorsi insegnanti e ragazzi “alla Pina”, la zia di tutti a scuola, che dal 31 agosto sarà in pensione dopo 30 anni di servizio: 10 alla scuola dell’infanzia Il Cartoccino, 10 alla primaria Masih e 10 alla media Bonatti. Ha visto passare generazioni di ragazzi: "Sono vivaci, ma sempre rispettosi", sottolinea la bidella che per far fronte alla scuola multietnica ha imparato anche qualche parola di inglese e spagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bidella Pina si congeda dopo 30 anni di servizio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pina Bidella Anni Servizio

La bidella Pina si congeda dopo 30 anni di servizio - Scuole fatte da docenti, presidi, studenti, ma anche da quelle presenze preziose che un tempo si chiamavano bidelli, oggi ... Riporta ilgiorno.it

Fa domanda per diventare bidella nel 1985, viene assunta 37 anni dopo: «Mi ero quasi dimenticata» - Ha aspettato quella chiamata per 37 anni. Marcella Primiceri, una 58enne di Mesagne in provincia di Brindisi, ha realizzato il suo sogno di lavorare come collaboratrice scolastica, dopo aver ... Lo riporta corriereadriatico.it

"La Pina" compie 90 anni - cosa si ferma in Italia Gerry Scotti ritira la sua nuova auto elettrica francese Oggetti degli anni Novanta possono farti guadagnare, quali sono e quanto valgono ... Riporta msn.com

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto