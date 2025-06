La ‘Bella mossa’ di Franco126 il duetto con Coez a Roma

Una serata indimenticabile a Roma, dove la musica ha preso il sopravvento grazie alla ‘bella mossa’ di Franco126 e Coez. Durante il Roma Summer Fest, i due artisti hanno regalato un momento magico nel cuore della Cavea, incantando il pubblico con le note di ‘Bella mossa’ tratta dal loro nuovo album ‘Futuri possibili’. Un duetto che resterà nella memoria degli appassionati, dimostrando ancora una volta come la musica sappia unire e emozionare.

(Adnkronos) – Coez ospite a sorpresa della seconda data romana del tour di Franco126. I due hanno infiammato il pubblico sulle note di ‘Bella mossa’, brano tratto dal nuovo album ‘Futuri possibili’. Il cantautore romano si è esibito alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del cartellone del Roma Summer Fest con due date tutte . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Bella Franco126 Coez Mossa

La 'Bella mossa' di Franco126, il duetto con Coez a Roma - I due hanno infiammato il pubblico sulle note di ‘Bella mossa’, brano tratto dal nuovo album ‘Futuri possibili’. Leggi su msn.com

I futuri possibili di Franco126 nel nuovo album con Coez, Fulminacci, Ele A e Giorgio Poi - Per questo viaggio, come scrivevamo, Franco126 si è fatto accompagnare anche da diversi ospiti, dagli amici di sempre come Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i ... Leggi su fanpage.it

Franco126 al Concerto del 1 Maggio, chi è / Ha una fidanzata? Tante collaborazione e il legame con Roma - Il ragazzo è nato a Roma e ha vissuto a Trastevere vivendo al meglio la romanità e lui si è sempre detto ... Leggi su ilsussidiario.net