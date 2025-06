La Beata Suor Maria Laura Mainetti proclamata protettrice dei Ragazzi On The Road

In occasione del 25° anniversario del martirio di Suor Maria Laura Mainetti, simbolo di coraggio e dedizione, l’Associazione “Ragazzi On The Road” ha deciso di affidare il proprio percorso educativo alla sua protezione spirituale. Questa scelta nasce dal desiderio di ispirarsi alla sua testimonianza di amore e sacrificio, affinché ogni ragazzo possa affrontare le sfide della vita con forza e speranza. La sua esempio illumina il nostro cammino verso un futuro più consapevole e solidale.

Nel giorno del 25° anniversario del martirio della Beata Suor Maria Laura Mainetti - uccisa a Chiavenna da tre adolescenti il 6 giugno del 2000 - l'Associazione "Ragazzi On The Road" ha scelto di affidare ufficialmente il proprio cammino educativo e di prevenzione alla sua protezione spirituale.

