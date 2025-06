La banda che distrugge i cartelloni elettorali e che è stata identificata grazie alle telecamere

Il fatto è che, grazie all’innovazione tecnologica, la giustizia può intervenire con rapidità contro chi mina il decoro urbano e la democrazia stessa. In un’epoca in cui le azioni vandaliche sembrano più audaci, il rapido intervento delle telecamere dimostra come la prevenzione e la memoria digitale siano alleate fondamentali per tutelare il nostro territorio. La sicurezza e l’ordine pubblico sono più forti che mai, e questa storia ne è la prova.

Una banda perfettamente organizzata: in quattro si avvicinavano con l’auto al cartellone da vandalizzare, grazie all’aiuto di un quinto “palo” lavoravano indisturbati e poi scappavano. Ma grazie al sistema di telecamere i responsabili sono stati rintracciati e denunciati in 24 ore. Il fatto è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La banda che distrugge i cartelloni elettorali e che è stata identificata grazie alle telecamere

