L Angeles Guardia nazionale in 24 ore

L’arrivo della Guardia Nazionale a Los Angeles in sole 24 ore segna un momento cruciale nella gestione delle proteste contro le politiche sull’immigrazione degli Stati Uniti. La tensione è alle stelle, con oltre 120 arresti e scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine. In un contesto già esplosivo, le autorità si preparano a un intervento deciso per riportare l’ordine, ma le implicazioni di questa decisione sono destinate a far discutere a lungo.

12.42 Le truppe della Guardia Nazionale Usa arriveranno a Los Angeles entro 24 ore, per sedare le proteste contro il servizio immigrazione Usa e i suoi metodi. Lo ha detto al New York Times il procuratore ad interim del Distretto centrale della California, Essayli. Sono oltre 120 le persone arrestate nei 2 giorni di scontri,che hanno visto affrontarsi dimostranti con "molotov e pietre", ha detto Essayli, e agenti con lacrimogeni e proiettili di gomma. "Lo Stato ha l'obbligo di mantenere ordine e sicurezza, manderà le risorse". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Angeles Nazionale Guardia Detto

Capo immigrazione invia Guardia Nazionale a Los Angeles - In un clima di tensione crescente, l'annuncio di Tom Homan, ex capo dell'immigrazione e noto alleato di Donald Trump, di inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles rappresenta un capitolo cruciale nella crisi migratoria americana.

La Migra non basta. Donald mette in campo l'esercito. In California la Guardia Nazionale in appoggio a ICE. Eccoci, @ngiocoli https://theguardian.com/us-news/2025/jun/07/immigration-raids-los-angeles… https://theguardian.com/us-news/2025/jun/07/trump-n Partecipa alla discussione

Trump in California ha schierato la Guardia Nazionale e ha estromesso il governatore Newsom dalla decisione. Secondo alcuni, il presidente avrebbe utilizzato l'Insurrection Act per prendere in mano la situazione. A Los Angeles, ieri sera esplodevano bombe Partecipa alla discussione

Blitz anti immigrati, scontri a Los Angeles. Trump manda la Guardia nazionale - Situazione esplosiva nella metropoli della California dopo i blitz delle forze dell'ordine. Decine di manifestanti fermati. Mobilitati 2mila soldati della Guardia nazionale. Allertati anche i marines. Si legge su msn.com

Los Angeles, scontri e arresti dopo raid anti-migranti. Trump schiera la Guardia Nazionale - AGI - Ancora proteste e scontri nell'area di Los Angeles dopo i raid delle autorità per l'immigrazione. Finora sono state arrestate oltre 120 persone, ha dichiarato al New York Times il procuratore ge ... Secondo msn.com

Proteste e scontri a Los Angeles, Trump invia la Guardia Nazionale. Hegseth: 'Pronti a intervenire anche i marines' - Per il secondo giorno consecutivo la polizia di Los Angeles ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Lo riporta Nbc ne ... ansa.it scrive