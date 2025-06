L A lacrimogeni contro manifestanti

La tensione a Los Angeles continua a salire, con i manifestanti che resistono agli sbarchi delle forze dell'ordine. Per il secondo giorno consecutivo, lacrimogeni e proiettili di gomma sono stati impiegati per disperdere la folla, mentre alcuni dimostranti hanno incendiato un'auto in un clima di crescente scontro. La situazione nella zona di Paramount si fa sempre più critica, evidenziando le profonde tensioni sociali e politiche in gioco.

3.00 Per il secondo giorno consecutivo la polizia di Los Angeles ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Lo riporta Nbc news. Prima gli agenti avevano sparato proiettili di gomma. Secondo altri media americani, i manifestanti avrebbero dato fuoco ad un'auto.I nuovi scontri sono avvenuti nella zona di Paramount fuori dal grande magazzino Home Depot. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

