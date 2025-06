Kostic Juve domani il rientro alla Continassa | confermata la sua presenza al Mondiale per Club L’idea di Tudor sull’utilizzo dell’esterno serbo

Filip Kostic sta per fare il suo atteso ritorno alla Continassa, un rinforzo importante per la Juventus e per l'allenatore Igor Tudor. Dopo l’esperienza in Turchia, il laterale serbo si prepara a rientrare e a mostrarci il suo talento, magari già domani, durante le sessioni di allenamento. La sua presenza al Mondiale per club conferma le sue qualità e il suo valore. Ma come Tudor immagina il suo ruolo nel nuovo ciclo bianconero?

Kostic Juve, domani il rientro alla Continassa: cosa filtra sul futuro del laterale al ritorno a Torino dopo il prestito al Fenerbahce. Un nuovo “rinforzo” per Igor Tudor. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, Filip Kostic è atteso domani alla Continassa. Un giocatore in più per Igor Tudor che negli USA avrà anche Rugani. Il laterale serbo, al rientro dal prestito al Fenerbahce, sarà provato sulla corsia sinistra nel 3-4-2-1 del tecnico bianconero. Kostic proverà così a giocarsi le sue carte in vista della prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve, domani il rientro alla Continassa: confermata la sua presenza al Mondiale per Club. L’idea di Tudor sull’utilizzo dell’esterno serbo

