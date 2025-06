Kolo Muani svela | Sono molto contento alla Juve spero di continuare lì Andrò con loro al Mondiale per Club

Kolo Muani si apre con entusiasmo: «Sono molto contento alla Juventus, spero di continuare qui» ha dichiarato, annunciando anche la sua partecipazione con i bianconeri al Mondiale per Club. Dopo la finale di Nations League tra Germania e Francia, conclusa 2-0 per le Blues, l’attaccante francese dimostra il suo impegno e la volontà di proseguire il percorso con la Juventus, consolidando il suo ruolo e i suoi sogni di successo in Italia.

Kolo Muani non ha più dubbi: «Sono molto contento alla Juventus, spero di continuare lì. Andrò con loro al Mondiale per Club». Le parole Dopo Germania Francia terminata con il risultato di 2-0 per le Blues e valida per la finale 34 posto di Nations League, l’attaccante Kolo Muani ha svelato la sua volontà di rimanere alla Juventus anche nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kolo Muani svela: «Sono molto contento alla Juve, spero di continuare lì. Andrò con loro al Mondiale per Club»

In questa notizia si parla di: Kolo Muani Svela Sono

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

La Juve vuole rifarsi da zero l'attacco in vista della prossima estate: Alfredo Pedullà svela tutte le strategie, oltre al sogno Osimhen Ai bianconeri è stato proposto anche Hojlund, mentre per David ora sembra essere in vantaggio il Napoli ? #Juve #Calciom Partecipa alla discussione

Kolo Muani, annuncio Mondiale: "Juve, parto con te! E dopo? Ci spero..." - Le dichiarazioni dell'attaccante francese dopo la vittoria nella finalina per il terzo posto di Nations League contro la Germania ... Scrive tuttosport.com

Kolo Muani: "Farò il Mondiale per Club con la Juve. E spero di restare lì..." - Il francese annuncia che l'accordo tra i bianconeri e il Psg per il prolungamento del prestito per il prossimo mese è stato raggiunto. E manda un messaggio chiaro in vista del suo futuro ... Come scrive gazzetta.it

KOLO MUANI annuncia: "Sarò al Mondiale per Club con la Juventus. Spero di continuare lì" - Randal Kolo Muani ha parlato dopo la partita di Nations League disputata contro la Germania: "Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po', sia con la nazionale che con il ... Lo riporta tuttojuve.com