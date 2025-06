Kolo Muani Juve | ok per il Mondiale per Club ma poi? Idee chiare da parte di club e giocatore definiti i prossimi passi per il suo futuro Ultimissime

Kolo Muani Juve: ci sarà al Mondiale per Club, e poi? Idee definite da parte di club e giocatore, ecco i prossimi passi per il suo futuro. Ultimissime. La Juve è soddisfatta del rendimento di Randal Kolo Muani e sta parlando seriamente con il Paris Saint-Germain. Il club bianconero ha sempre pensato di rinnovare il prestito, ha avuto un momento di riflessione un paio di mesi fa ma, adesso, è confermata la sua presenza per il Mondiale per Club. Per questo motivo, anche oggi, ci sono stati contatti tra il club francese e i dirigenti bianconeri sotto la direzione di Comolli, la Juventus vorrebbe anche ampliare il discorso anche post Mondiale per Club in modo da trattenere l’attaccante per un’altra stagione, ma bisogna trovare la quadra sul prezzo del riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: ok per il Mondiale per Club, ma poi? Idee chiare da parte di club e giocatore, definiti i prossimi passi per il suo futuro. Ultimissime

