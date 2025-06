Kolo Muani Juve dirigenza al lavoro con il PSG | il club bianconero spinge per quella formula Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus accelera sul fronte Kolo Muani, lavorando a stretto contatto con il PSG per definire il futuro del talento francese. La dirigenza bianconera spinge per un rinnovo in prestito, mentre i parigini cercano di imporre condizioni vantaggiose. La trattativa è in corsa e le strategie si intensificano: la prossima mossa potrebbe determinare la stagione della Juventus e il volto del suo attacco. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Kolo Muani Juve, dirigenza al lavoro con il PSG. Cosa filtra sulla permanenza del calciatore francese. Gli aggiornamenti sul suo futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciomercato Juve spingerà per il rinnovo del prestito di Kolo Muani. Il Paris Saint-Germain non ha detto no, ma vuole imporre condizioni rassicuranti per un riscatto a cifre soddisfacenti. Le parti sono già al lavoro per trovare una soluzione: l'obiettivo è trattenere Kolo Muani anche dopo l'eventuale prestito ulteriore nella prossima stagione.

