Kolo Muani | Farò il Mondiale per Club con la Juve E spero di restare lì

Kolo Muani si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, annunciando con entusiasmo il prolungamento del prestito alla Juventus e lasciando intendere che il suo cuore batte già per i bianconeri. Un messaggio chiaro e deciso in vista di un futuro ricco di sfide e successi, pronto a lasciare il segno nel calcio internazionale.

