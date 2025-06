Kolo Muani esce allo scoperto e conferma | Sono molto contento alla Juventus andrò con loro al Mondiale per Club E poi spero che…

Kolo Muani rompe il silenzio e si mostra entusiasta della sua avventura alla Juventus, confermando il suo desiderio di restare in bianconero. Dopo la vittoria con la Francia nella Nations League, l’attaccante ha dichiarato: «Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po’, sia ...» La sua determinazione e passione aprono nuove speranze per il futuro della Juve, e ora tutti attendono con ansia il prossimo capitolo.

Kolo Muani, attaccante della Juve e della Francia, ha parlato così della sua volontà di rimanere in bianconero. Queste le sue dichiarazioni. Dopo Germania Francia – finita 2-0 per le Blues e valida per la finalina 34 posto di Nations League -, Randal Kolo Muani ha svelato la sua volontà di rimanere alla Juve anche in futuro. Queste le sue parole. PAROLE – «Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po’, sia con la nazionale che con il mio club. Sono molto contento alla Juventus, spero di continuare lì, mi hanno accolto bene, mi diverto. Andrò con loro al Mondiale per Club ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com