Killer delle prostitute nega altri omicidi Intanto l’autopsia su Denisa smentisce il suo racconto

Un oscuro mistero si fa sempre più intricato a Prato, dove Vasile Frumuzache, accusato di due omicidi, nega ogni coinvolgimento in altri delitti. Mentre l’autopsia su Denisa smentisce il suo racconto, il sospetto di un serial killer aleggia sulla scena. L’indagine si infittisce e il suo destino si gioca tra verità e bugie, lasciando tutti in attesa di risposte certa...

PRATO – Vasile Frumuzache, 32 anni, ha confermato davanti al giudice di essere l’autore di due omicidi, ma nega con fermezza di aver ucciso altre donne. Nell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi nel carcere di Prato, l’uomo ha risposto alle domande dei magistrati nel corso del suo terzo interrogatorio in una settimana con l’obiettivo di sconfessare la tesi che lo dipinge come un serial killer. Le sue prime due confessioni sono arrivate davanti agli inquirenti nei giorni scorsi, supportate da indizi ritenuti determinanti: Frumuzache ha ammesso di aver ucciso Denisa Maria Adas, 30 anni, scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorso, e Ana Maria Andrei, di cui si erano perse le tracce l’1 agosto 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: Killer Nega Omicidi Prostitute

