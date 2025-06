Kick Boxing l' ebolitano Gerardo Lemmo conquista il titolo di Full Contact

Gerardo Lemmo, il giovane e talentuoso “leoncino” di Eboli, ha conquistato il titolo mondiale di Full Contact nel kick boxing, portando in alto il nome della sua città. Un traguardo straordinario che testimonia passione, dedizione e talento. La comunità ebolitana si unisce in un caloroso applauso al suo campione, celebrando un risultato che ispira i giovani e rafforza il senso di orgoglio locale. Un'impresa che rimarrà nella storia dello sport locale!

Il giovanissimo ebolitano Gerardo Lemmo, soprannominato il “leoncino”, ha conquistato il titolo mondiale di Full Conctac di kick boxing. “Al nostro campione i nostri migliori auguri e i complimenti di tutta la comunità” è il messaggio pubblicato sui social dal Comune di Eboli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Kick Boxing, l'ebolitano Gerardo Lemmo conquista il titolo di Full Contact

