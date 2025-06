khaby lame via dagli usa arrestato ed espulso per il visto scaduto

Il fenomeno globale Khaby Lame, il TikToker italiano-senegalese che ha conquistato milioni di cuori, si trova ora al centro di una vicenda inaspettata negli Stati Uniti. Arrestato e successivamente espulso per aver superato la scadenza del visto, la sua avventura americana si interrompe bruscamente. La notizia ha scosso i suoi fan e sollevato numerosi interrogativi sul futuro del suo percorso internazionale. Tutto è partito da un post su Elon Musk...

Il TikToker piĂą famoso del mondo, l’italo-sengealese Khaby Lame, è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto nel Paese oltre la scadenza del suo visto. Essendo residente in Italia, non è stato trattenuto dalle autoritĂ per l’immigrazione ma solo espulso, e rischia però di non poter tornare in America per molto tempo, se non per sempre. Tutto è partito da un post sulla piattaforma di Elon Musk di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra amico del figlio minore di Donald Trump, Barron. "Le autoritĂ per l’immigrazione del presidente hanno appena arrestato Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale", ha scritto Loudon su X sostenendo che secondo il dipartimento per la sicurezza interna il 25enne "sarebbe detenuto presso il centro di Henderson". 🔗 Leggi su Quotidiano.net