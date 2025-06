Khaby Lame fermato dall’Ice a Las Vegas per violazioni dell’immigrazione

Khaby Lame, il celebre influencer italiano di origini senegalesi, si trova al centro di una vicenda che ha scosso il mondo dei social e non solo. Fermato all’aeroporto di Las Vegas dall’ICE per presunte violazioni dell’immigrazione, la sua vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni di soggiorno per i creator di talento. Cosa succederà ora a Khaby? La sua storia ci ricorda quanto l’attenzione alle regole possa influenzare anche le star del web.

L’influencer e tiktoker Khaby Lame, al secolo Khabane Serigne Lame, 25enne italiano di origini senegalesi, è stato fermato venerdì 6 giugno 2025 all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada, dalle autorità dell’immigrazione americana per violazioni del visto turistico. L’ ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale per l’immigrazione e il controllo doganale, ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale: “L’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti ha fermato Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, il 6 giugno all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, per violazioni dell’immigrazione”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Khaby Lame fermato dall’Ice a Las Vegas per violazioni dell’immigrazione

