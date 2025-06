Khaby Lame fermato a Las Vegas dall’Agenzia Usa per l’immigrazione

Khaby Lame, il celebre TikToker con oltre 162 milioni di follower, si è trovato al centro di una vicenda sorprendente: fermato all’aeroporto di Las Vegas dall’agenzia immigrazione statunitense per aver superato i limiti del visto. Dopo un breve trattenimento, ha scelto di lasciare volontariamente gli Stati Uniti e di dirigersi in Canada, dimostrando ancora una volta come anche le star più amate possano trovarsi davanti a imprevisti che cambiano i piani, ricordandoci che la vita è imprevedibile.

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Una voce diventata virale: Khaby Lame fermato a Las Vegas? Ma qualcosa non torna. Ecco cosa c’è dietro il rumor nato nella galassia trumpiana. #khabylame #LasVegas #BoLoudon #Trump Partecipa alla discussione

