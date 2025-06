Khaby Lame è stato arrestato in America e poi espulso | Era rimasto oltre limiti del suo visto

Dopo giorni di silenzio, la verità su Khaby Lame, star di TikTok amatissima in tutto il mondo, è finalmente emersa. Arrestato negli Stati Uniti per aver superato i limiti del visto, il creatore italo-senegalese ha affrontato un episodio che potrebbe segnare il suo percorso futuro. Mentre il suo team rimane in silenzio, le implicazioni di questa vicenda sono ancora tutte da scoprire, lasciando i fan e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori sviluppi.

Dopo i tanti rumors e il silenzio assordante del suo team di ieri, sabato 7 giugno, è arrivata la conferma. Khaby Lame, il popolare creator di TikTok di origine italo-senegalese, è stato brevemente arrestato negli Stati Uniti per aver oltrepassato la scadenza del suo visto. Essendo residente in Italia, non è stato trattenuto dalle autorità per l’immigrazione, ma semplicemente espulso. Tuttavia, questa vicenda potrebbe precludergli la possibilità di tornare in America per un lungo periodo, se non definitivamente. Tutto è partito da un post sulla piattaforma di Elon Musk di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra amico del figlio minore di Donald Trump, Barron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Khaby Lame è stato arrestato in America e poi espulso: “Era rimasto oltre limiti del suo visto”

In questa notizia si parla di: Stato Khaby Lame Arrestato

Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto - Khaby Lame, il celebre creator che ha conquistato il mondo con la sua semplicità, è realmente stato arrestato? In un mare di voci e smentite, l’attenzione si accende su una notizia che ha fatto il giro dei social in poche ore.

Khaby Lame, il TikToker arrestato e poi espulso dagli Stati Uniti, è tornato su Instagram dopo qualche ora di assenza. Il 25enne ha postato una storia che mostra un lungomare con delle palme, simile a quello di Miami. #ANSA Partecipa alla discussione

Khaby Lame è stato arrestato e poi rilasciato. Il tiktoker ha lasciato gli Stati Uniti - la Repubblica https://repubblica.it/esteri/2025/06/07/news/khaby_lame_arrestato_e_ha_lasciato_il_paese_usa_canada-424655011/?ref=RHLF-BG-P1-S1-T1-SPAZIOFIRME…. Partecipa alla discussione

Khaby Lame arrestato ed espulso dagli USA: cosa è successo al TikToker più famoso al mondo - Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo con oltre 160 milioni di follower, è stato fermato e brevemente detenuto dalle autorità americane per essere rimasto negli ... Segnala ilgazzettino.it

Khaby Lame arrestato negli USA per visto scaduto: la verità sull’espulsione (e dove è 'scappato') - Khaby Lame arrestato negli USA per visto scaduto: scopri la verità sull’espulsione e la sua nuova destinazione dopo il caos mediatico. Si legge su libero.it

Khaby Lame via dagli Usa. Arrestato ed espulso per il visto scaduto - Il TikToker più famoso del mondo, l’italo-sengealese Khaby Lame, è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto nel Paese oltre la scadenza del suo visto. Essendo residente in ... Si legge su quotidiano.net