khaby lame è stato arrestato a las vegas per visto scaduto e poi espulso

Le autorità statunitensi hanno confermato l’ arresto e il successivo rilascio di Khaby Lame. A darne notizia era stato Bo Loudon, influencer conservatore vicino a Barron Trump, che aveva descritto Lame come una « star di TikTok di estrema sinistra », dandogli senza tanti giri di parole dell’immigrato illegale. Cosa è successo, insomma a Lame, che ha raggiunto la fama internazionale durante la pandemia di Covid per i video muti in cui ironizzava su altri contenuti dedicati a presunti trucchetti per semplificare la vita quotidiana? Molto semplicemente, il tiktoker è stato arrestato per qualche ora a Las Vegas per essere rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto. 🔗 Leggi su Lettera43.it