Khaby Lame arrestato negli Usa | era vera la clamorosa notizia rimbalzata in Italia dai social dell' influencer Pro Trump

Una notizia che ha fatto scalpore: Khaby Lame, il celebre influencer italiano, è stato arrestato negli USA per alcune ore a causa di un visto scaduto. Fortunatamente, non è stato trattenuto e la vicenda si è risolta rapidamente. Questa episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli influencer e sulla gestione delle normative di immigrazione. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Sembrava una fake news di cui Khaby Lame era stato vittima. Invece Khaby Lame il tiktoker più famoso al mondo è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto oltre la scadenza del suo visto. Dato che risiede in Italia non è stato trattenuto ma gli è stata offerta la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Khaby Lame arrestato negli Usa": era vera la clamorosa notizia rimbalzata in Italia dai social dell'influencer Pro Trump

In questa notizia si parla di: Khaby Lame Arrestato Negli

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

#Khaby #Lame "FacciaDaPirla" è stato arrestato..? https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_07/khaby-lame-arrestato-negli-stati-uniti-la-notizia-sui-social-lanciata-da-ambienti-vicini-a-trump-ma-non-c-e-conferma-ufficiale-6b6c4897-7735-4675-a4a9- Partecipa alla discussione

Khaby Lame arrestato negli USA? Ecco perché questa storia non regge Leggi l'articolo: https://open.online/2025/06/07/khaby-lame-arrestato-usa-ecco-perche-questa-storia-non-regge-fc/… Partecipa alla discussione

Khaby Lame arrestato a Las Vegas: il visto scaduto, la partenza per il Canada e la foto a Miami. Cos'è successo al tiktoker - Khaby Lame è stato arrestato a Las Vegas. O no? Una domanda che nella giornata di ieri, sabato 7 giugno, ha fatto presto il giro del web e dei siti d'informazione in seguito ... leggo.it scrive

Khaby Lame è stato arrestato a Las Vegas per visto scaduto e poi espulso - Le autorità statunitensi hanno confermato l’arresto e il successivo rilascio di Khaby Lame. A darne notizia era stato Bo Loudon, influencer conservatore vicino a Barron Trump, che aveva descritto Lame ... Come scrive msn.com

Khaby Lame è stato arrestato in America e poi espulso: “Era rimasto oltre limiti del suo visto” - Dopo i tanti rumors e il silenzio assordante del suo team di ieri, sabato 7 giugno, è arrivata la conferma. Khaby Lame, il popolare creator di TikTok di origine italo-senegalese, è stato brevemente ar ... Riporta ilfattoquotidiano.it