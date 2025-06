Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti | il tiktoker italiano fermato a Las Vegas per irregolarità sul visto

Il mondo dei social media è in subbuglio: Khaby Lame, il celebre tiktoker italo-senegalese con oltre 162 milioni di follower, è stato arrestato a Las Vegas per irregolarità sul visto. La notizia, confermata dall’ICE, ha lasciato senza parole fan e follower. Ma cosa ha portato alla sua cattura? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta facendo parlare l’intera comunità digitale.

Khaby Lame, il tiktoker italo-senegalese più seguito al mondo con oltre 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, è stato arrestato dalle autorità americane per violazione delle norme sull’immigrazione. La notizia è stata confermata dall’agenzia statunitense ICE (Immigration and Customs Enforcement) sabato 7 giugno 2025. Perché Khaby Lame è stato arrestato negli USA. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Seringe Khabane Lame, 25 anni e cittadino italiano, è stato fermato all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas il 6 giugno 2025. Le autorità dell’immigrazione hanno accertato che Khaby aveva superato i termini di validità del suo visto turistico, in violazione delle leggi federali statunitensi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti: il tiktoker italiano fermato a Las Vegas per irregolarità sul visto

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

