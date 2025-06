Khaby Lame arrestato ed espulso dagli Stati Uniti | cos' è successo

Khaby Lame, celebre influencer e TikToker italiano di origini senegalesi, ha fatto notizia per un evento inaspettato: è stato arrestato e poi espulso dagli Stati Uniti. Il 6 giugno, all’aeroporto di Las Vegas, è stato fermato per violazioni dell’immigrazione, superando i termini del suo visto. Dopo aver scelto la partenza volontaria, ha lasciato il paese nello stesso giorno. Ma cosa è successo davvero? La vicenda di Khaby si arricchisce di nuovi dettagli...

Khaby Lame, influencer e tiktoker italiano di origini senegalesi, è stato arrestato per alcune ore il 6 giugno all’aeroporto Harry Reid di Las Vegas per violazioni dell’immigrazione. Secondo l’ICE, Lame, 25 anni, era entrato negli Stati Uniti il 30 aprile, superando i termini del suo visto. Gli è stata concessa la partenza volontaria, e ha lasciato il Paese lo stesso giorno. Lame è celebre per i suoi video comici su TikTok, dove realizza reaction mute, diventando il 23 giugno 2022 l’utente più seguito al mondo, superando Charli D’Amelio con oltre 142 milioni di follower. La sua carriera è iniziata a Chivasso, dove ha ottenuto la cittadinanza italiana l’8 giugno 2022, giurando come cittadino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Khaby Lame arrestato ed espulso dagli Stati Uniti: cos'è successo

