Khaby Lame arrestato a Las Vegas per visto scaduto e poi rilasciato

Khaby Lame, celebre influencer italo-senegalese, ha vissuto un episodio inaspettato a Las Vegas: arrestato per un visto scaduto e poi subito rilasciato. La notizia, inizialmente diffusa da un social di un influencer americano, è stata confermata dall’Ice, che ha garantito il suo rilascio e l’uscita dagli Stati Uniti. Un episodio che ha catturato l’attenzione dei fan, ma che sembra essere ormai superato.

Le autorità degli Stati Uniti hanno confermato l’ arresto, avvenuto a Las Vegas, e poi il rilascio dell’ influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. La notizia inizialmente diffusa da un post su X di Bo Loudon, influencer conservatore amico di Barron Trump, figlio del presidente americano, è stata poi confermata dall’Ice (‘Immigration and Customs Enforcement) che ha aggiunto che Lame è stato poi rilasciato e ha già “lasciato” gli Stati Uniti. Loudon definisce Lame “un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale”. Nel post di Loudon viene fornito anche un numero di identificazione per i detenuti dell’Internal Security Agency. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Khaby Lame arrestato a Las Vegas per visto scaduto e poi rilasciato

