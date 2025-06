Kate Middleton risponde alla lettera di un bambino italiano

In un mondo dove le celebrità sembrano distanti e inarrivabili, Kate Middleton sorprende ancora una volta: ha risposto con calore e sincerità a un messaggio di un giovane fan italiano. Dietro l’immagine di fredda eleganza, si cela il cuore di una vera principessa del popolo, pronta a toccare le vite dei suoi ammiratori più piccoli. La sua vicinanza dimostra che anche le figure più illustri possono essere fonte di ispirazione e affetto, creando ponti oltre confine.

All’apparenza, Kate Middleton sembra algida e altera. Dietro l’apparenza da futura regina, però, si nasconde il cuore buono di una principessa del popolo. Di fronte all’affetto dei suoi numerosissimi ammiratori, Kate non si è mai tirata indietro. E ultimamente è arrivata persino a rispondere all’appello di un bimbo arrivato da un piccolo paese italiano. La Principessa risponde a un bimbo italiano. Andrea De Liberali ha 13 anni e frequenta la 3° F nella scuola media Don Giovanni Bosco di Vedelago, piccolo comune in provincia di Treviso, in Veneto. Assieme all’intera scuola, anzi all’intero Comune, Adrea partecipa alla Fiera delle Belle Notizie, che raccoglie appunto belle notizie da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton risponde alla lettera di un bambino italiano

