Kata due anni fa la scomparsa dall’ex Astor | a Firenze un evento per non dimenticare la bimba

Il 10 giugno 2025 ricorreranno due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvareza, conosciuta come Kata, la dolce bimba di soli cinque anni scomparsa dall’ex hotel Astor a Firenze. Un evento speciale si terrà per non dimenticare il suo sorriso e la sua memoria, testimonianza di un dolore che non si assopisce. La comunità si unisce ancora una volta in un gesto di amore e solidarietà per mantenere vivo il ricordo di Kata.

Scomparsa di Kata, due anni dopo: i punti fermi dell’indagine e il nuovo appello della Procura. La foto di come potrebbe apparire oggi la bambina sparita a #Firenze Partecipa alla discussione

Bambina scomparsa a #Firenze: “Kata portata via dall'ex albergo Astor. Ecco come potrebbe apparire oggi”. Immagine diffusa dal Procuratore Filippo Spiezia. “Chiunque abbia informazioni utili può segnalarle ai Carabinieri al n.055 2061”. #chilhavisto?https:/ Partecipa alla discussione

Due anni senza Kata, la mamma della bimba scomparsa: “L’hanno rapita per farci lasciare l’hotel Astor” - A due anni dalla scomparsa di Kata a Firenze, la madre accusa: "L’hanno rapita per costringerci a lasciare l’Astor" ... Scrive fanpage.it