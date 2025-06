Kane si avvicina ma tre leoni faccono la fatica nella soleggiata Barcellona

In un caldo pomeriggio a Barcellona, l'Inghilterra si affaccia con ambizione, ma le sfide sono ancora molte. Nonostante il predominio e la pressione costante, i Tre Leoni faticano a trovare la via del gol contro un’avversaria ben organizzata. La partita rivela quanto sia cruciale affinare le strategie e la determinazione per superare gli ostacoli e raggiungere il successo desiderato. La strada verso la vittoria è ancora lunga, e tutto può cambiare in un attimo.

2025-06-07 18:44:00 Il web non parla d’altro: L’Inghilterra ha lavorato per la maggior parte di una prima mezz’ora unilaterale, ma prevedibile, contro l’Andorra a Barcellona. I tre leoni avevano quasi tutta la palla in una giornata calda e appiccicosa in Catalogna ma, nonostante una pletora di attaccare i giocatori sul campo, fecero ben poco con essa. La gamma di Tuchel conteneva solo tre difensori riconosciuti consapevoli del fatto che la sua parte avrebbe avuto il possesso del boss e così ha dimostrato. Inghilterra. pic.twitter.comdh2sutnaef – Inghilterra (@england) 7 giugno 2025 Tuttavia, ciò non ha comportato una serie di possibilitĂ con il portiere Iker Alvarez raramente testato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

