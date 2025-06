Kalulu messaggio emozionante dopo l’esordio con la Francia | cosa ha scritto il difensore della Juventus – FOTO

Dopo un esordio memorabile con la Francia nella semifinale di Nations League contro la Spagna, Pierre Kalulu ha emozionato i tifosi con un messaggio sincero e carico di orgoglio. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore della Juventus ha condiviso parole che testimoniano la sua passione e determinazione, ispirando tutti a credere nei propri sogni. Ecco cosa ha scritto Kalulu, un esempio di umiltà e dedizione nel mondo del calcio.

Kalulu, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo l’esordio con la Nazionale francese. Le sue dichiarazioni. Attraverso il proprio profilo Instagram, Pierre Kalulu ha voluto scrivere questo messaggio dopo l’esordio con la Francia, avvenuto nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Di seguito le parole del difensore bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierre Kalulu (@kalulu.jr) PAROLE – «Primi minuti con la Francia. Non perfetti, ma un orgoglio immenso indossare questa maglia. Si impara, si va avanti. Allez les Bleus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu, messaggio emozionante dopo l’esordio con la Francia: cosa ha scritto il difensore della Juventus – FOTO

In questa notizia si parla di: Messaggio Esordio Kalulu Francia

