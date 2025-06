Juventus Yildiz tra rinnovo e sirene di mercato

La Juventus si trova al centro di un duello emozionante per il futuro di Kenan Yildiz, giovane talento turco che sta facendo parlare di sé. Mentre l’Arsenal muove i primi passi con un’offerta allettante, i bianconeri sono decisi a blindarlo con un rinnovo fino al 2030, offrendo un ingaggio raddoppiato e bonus vari. La sfida tra fedeltà e attrattiva del mercato si infiamma: quali saranno le prossime mosse?

Rinnovo al 2030 contro l’assalto dell’Arsenal La Juventus punta a blindare Kenan Yildiz, il giovane talento turco che ha attirato l’attenzione dell’Arsenal. Secondo Tuttosport, il club bianconero prepara un rinnovo contrattuale fino al 2030, con un ingaggio che passerà da 1,5 milioni a 3-4 milioni annui più bonus. L’obiettivo è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz tra rinnovo e sirene di mercato

In questa notizia si parla di: Juventus Yildiz Rinnovo Sirene

Juventus-Udinese, Tudor ritrova Yildiz. Probabili formazioni, orario e dove vederla - La Juventus affronta l'Udinese in una sfida cruciale per mantenere viva la corsa al quarto posto. Con Tudor che ritrova Yildiz, le probabilità di successo crescono.

Sirene inglesi per Kenan Yildiz: l’Arsenal è interessato Secondo Tuttosport, i londinesi avrebbero messo sul piatto una proposta da 50 milioni di euro Comolli valuta almeno 100 milioni il classe 2005, pronto a ricevere un’offerta per il rinnovo #Juventus Partecipa alla discussione

Calciomercato Juve, Yildiz 2030 per scacciare l'Arsenal: "Vale 100 milioni" - Il numero dieci bianconero è il desiderio dei londinesi insieme a Nico Williams ma il club vuole blindarlo con sostanzioso aumento dell'ingaggio ... Da msn.com

Juventus-Yildiz, si lavora al rinnovo: accadrà dopo il Mondiale per Club - Il Mondiale per Club si avvicina, il mercato entra sempre più nel vivo. Tra le poche certezze in casa Juventus c'è il nome di Kenan Yildiz. Da sportface.it

"Yildiz? È successo a Dybala e Fagioli...Del Piero, era un'altra Juve. La numero 10 ha ancora senso" - Andrea D’Amico racconta i rinnovi storici della leggenda, parla del turco e non solo: "Ronaldo, senza Covid..." ... Da msn.com