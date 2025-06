Juventus Yildiz | tra Mondiale e mercato

Kenan Yildiz, talento emergente e cuore pulsante del nuovo progetto juventino, sta facendo parlare di sé tra successi mondiali e ambizioni di mercato. Arrivato a zero dal Bayern Monaco nel 2022, in soli due anni ha scalato le gerarchie bianconere, passando dalla Primavera alla maglia numero 10. Con una personalità già affermata, Yildiz rappresenta il futuro della Juventus, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

La stellina Bianconera Kenan Yildiz rappresenta il cuore pulsante del nuovo progetto juventino. Arrivato nel 2022 a costo zero dal Bayern Monaco, il giovane turco ha conquistato Torino con talento e personalità. In due anni, è passato dalla Primavera alla maglia numero 10, quella di Alessandro Del Piero, suo

