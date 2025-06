Juventus Women Primavera è Triplete! Conquistata la Coppa Italia dopo Viareggio e scudetto

La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano scrive una pagina indimenticabile di storia conquistando il triplete: scudetto, Viareggio e ora la Coppa Italia, battendo la Fiorentina per 4-0 in finale. Una stagione perfetta che consacra le bianconere come protagoniste assolute del calcio femminile giovanile. Un successo che testimonia talento, determinazione e una crescita senza precedenti. La Juve Primavera entra di diritto nell’olimpo del calcio femminile, e il meglio deve ancora venire.

di Mauro Munno . Dominata la Fiorentina in finale. Stagione letteralmente perfetta per la Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano che, dopo aver conquistato la terza Viareggio Women's Cup e il primo scudetto di categoria per le bianconere, si aggiudica anche la prima edizione della Coppa Italia femminile Primavera dominando la Fiorentina 4-0 in finale. Partita mai in discussione: il gol del vantaggio arriva al minuto 18 con una splendida combinazione tra Casella e Zamboni, quest'ultima gonfia la rete con un grande destro.

