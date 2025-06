Juventus Women Primavera capitan Termentini esulta dopo il Triplete | Stagione incredibile abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere!

Un’annata da sogno per la Juventus Women Primavera, culminata con il trionfo del Triplete: scudetto, Viareggio Cup e ora la Coppa Italia. Capitan Giorgia Termentini esprime tutta la sua gioia nel commentare questa stagione incredibile, in cui le ragazze bianconere hanno dimostrato carattere, talento e determinazione. Un risultato che resterà nella storia del club e che segna un nuovo capitolo di successi per il settore femminile della Juventus. La passione non si ferma qui.

Juventus Women Primavera, Giorgia Termentini ha commentato così la vittoria della Coppa Italia che è valsa il Triplete. La Juventus Women Primavera ha vinto la Coppa Italia, imponendosi 4-0 contro la Fiorentina e mettendo in bacheca il terzo titolo stagionale dopo Scudetto e Viareggio Cup. Ai canali ufficiali bianconeri ha parlato capitan Giorgia Termentini. PAROLE – «Emozioni uniche, abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere con un gruppo stupendo. È il risultato del tanto lavoro che abbiamo fatto dal 1° agosto. È stata una stagione incredibile, si punta sempre a fare il meglio quando si comincia ma non si poteva immaginare un’annata così vincendo tutte le manifestazioni a cui abbiamo partecipato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, capitan Termentini esulta dopo il Triplete: «Stagione incredibile, abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere!»

