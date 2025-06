Juventus Under 16 Paonessa e Corigliano non bastano | con la Roma finisce 2-2 Tra 7 giorni il ritorno a Vinovo bianconeri con 2 risultati su 3

Il calcio giovanile si infiamma con una semifinale emozionante tra Roma e Juventus Under 16, che termina in parità 2-2. I bianconeri, sotto la guida di Fabio Zaccaria, hanno dimostrato carattere e qualità, ma le due reti in vantaggio sono state compensate da rimontate avversarie nel finale. Con il ritorno a Vinovo tra sette giorni, i nostri giovani promettono una sfida ancora più intensa: un risultato su tre li separa dalla finale.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, finisce in pari l’andata della semifinale: bianconeri 2 volte in vantaggio ma anche rimontati nel finale focoso. Paonessa espulso salterà il ritorno a Vinovo, i dettagli del match. Come da aspettative il match di andata fra Roma e Juventus Under 16 ha regalato emozioni e spettacolo. I ragazzi di Grauso sono passati per ben 2 volte in vantaggio, prima con Paonessa e poi con Corigliano ma in entrambi i casi i giallorossi hanno trovato la forza di pareggiare i conti. Mattatore nel finale bollente a Trigoria è stato Sperlonga, in grado di firmare il pari a tempo scaduto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, Paonessa e Corigliano non bastano: con la Roma finisce 2-2. Tra 7 giorni il ritorno a Vinovo, bianconeri con 2 risultati su 3

