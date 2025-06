Juventus spunta l’ipotesi di scambio Molina-Vlahovic

La Juventus potrebbe presto mettere le mani su una mossa audace: uno scambio Molina-Vlahovic con l’Atletico Madrid. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero, offrendo qualità e nuove opportunità sia in attacco che in difesa. Ma cosa significa davvero questa proposta? È una chance concreta per rinforzare la rosa o solo una suggestione di mercato? Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante ipotesi.

Scambio Molina-Vlahovi?: un'opportunità per la Juventus? L'Atletico Madrid sta valutando una proposta audace: offrire Nahuel Molina per convincere la Juventus a cedere Dusan Vlahovi?. L'argentino, terzino destro di qualità, potrebbe rappresentare una pedina preziosa per i bianconeri, che cercano rinforzi sulle fasce. La Juventus, infatti, dispone di poche opzioni in

