Juventus pronto un altro addio | Giuntoli l’aveva acquistato l’anno scorso

In casa Juventus, la rivoluzione non si ferma: dopo il cambio di guida e nuovi arrivi, un altro grande nome potrebbe lasciare i bianconeri già questa stagione. La notizia più recente riguarda Douglas Luiz, arrivato solo l’anno scorso e ora in lista di partenza. Il club si prepara a mettere in atto una manovra che potrebbe cambiare ancora una volta le carte in tavola, segnando un nuovo capitolo nella storia recente della squadra.

In casa Juventus è pronta un'altra cessione eccellente: un big che era arrivato solo nella scorsa stagione ed è già in lista di sbarco come Douglas Luiz La rivoluzione in casa Juventus prosegue quasi senza sosta. Dopo la rivoluzione dirigenziale, con l'addio a Cristiano Giuntoli ed il benvenuto a Comolli con maggiori poteri a Chiellini, si lavora ora per quanto riguarda la rosa. Se Thiago Motta ha le sue responsabilità, al pari della dirigenza, è chiaro che la rosa attuale ha mostrato limiti evidenti da correggere in vista della prossima stagione. Diversi i colpi da effettuare per completare una rosa che in termini numerici non ha dato garanzie piene, anzi.

