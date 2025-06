Juventus non solo Vlahovic | anche Nico Gonzalez verso la cessione Comolli fissa il prezzo

In casa Juventus, la rivoluzione targata Damien Comolli si fa sempre più concreta, con il focus che va oltre Vlahovic: anche Nico Gonzalez potrebbe lasciare Torino. Il ds bianconero ha già fissato il prezzo della cessione, segnando un passo deciso verso una nuova fase di mercato. La strategia del club mira a rinforzare la rosa e a ripartire con entusiasmo, ma quali saranno le prossime mosse? Solo il tempo dirà quale sarà il futuro dei bianconeri.

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

