Juventus Nico Gonzalez e Douglas Luiz ai saluti?

La Juventus si prepara a un'estate di grandi cambiamenti: Nico Gonzalez e Douglas Luiz potrebbero salutare Torino, segnando una rivoluzione nel reparto offensivo e in mediana. Con Damien Comolli deciso a ristrutturare la rosa, il club valuta cessioni strategiche per finanziare nuovi acquisti e rilanciare le ambizioni. La stagione appena conclusa ha lasciato molte delusioni, ma ora è il momento di voltare pagina. La domanda che tutti si fanno è: chi rimarrà e chi partirà ?

Possibili cessioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez? La Juventus si prepara a una rivoluzione estiva, con Damien Comolli deciso a ridisegnare la rosa; Nico Gonzalez e Douglas Luiz potrebbero essere ceduti. Dopo una stagione deludente, il club punta a monetizzare attraverso cessioni pesanti per finanziare nuovi acquisti. Dusan Vlahovic,

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola.

? Di Gregorio; Alberto, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Veiga, McKennie, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula #JuveF Partecipa alla discussione

Mc Tominay e Lukaku acquisti top estivi del Napoli decisivi nella partita scudetto I nostri: Douglas Luiz un fantasma Koopmeiners non pervenuto Nico Gonzalez 3 errori decisivi nella disfatta di Eindhoven Mago Giuntoli #Juventus Partecipa alla discussione

