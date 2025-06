Juventus e Roma mettono nel mirino Balerdi | la richiesta del Marsiglia | CM IT

Mentre Juventus e Roma puntano con decisione su Balerdi, il calciomercato estivo si infiamma anche tra richieste e trattative per i giocatori e i tecnici. Le strategie si intrecciano, e le squadre della Serie A si preparano a un 2025/2026 all’insegna del rinnovamento. Con molte caselle ancora da riempire, il quadro delle prossime sfide si fa sempre più interessante, rivelando un panorama ad alta tensione che promette sorprese e colpi di scena.

Si muove anche il calciomercato dei giocatori, oltre a quello degli allenatori, in vista della prossima stagione Sono momenti frenetici per quanto riguarda le panchine della squadre della Serie A in vista della stagione 20252026. Alcune caselle devono essere ancora coperte, ma il domino si va completando. Balerdi (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Inter ha, ormai, scelto Cristian Chivu che ha portato alla salvezza il Parma e si attende solo l’ufficialitĂ . Alla Juventus si va sempre di piĂą verso la conferma di Igor Tudor, forse anche per mancanze di alternative, mentre la Roma giovedì ha comunicato l’ingaggio di Gian Piero Gasperini, trattativa che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus e Roma mettono nel mirino Balerdi: la richiesta del Marsiglia | CM.IT

