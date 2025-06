Juventus domani torna Kostic

Domani inizia la settimana che culminerà con la partenza della Juventus alla volta degli Stati Uniti dove i bianconeri prenderanno parte al Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Yeremay Juventus, aumenta la concorrenza sul gioiellino del Deportivo La Coruña: un club di Serie A torna a inserirsi fortemente nella corsa. Il precedente che preoccupa i bianconeri - La Juventus intensifica la sua corsa per Yeremay Hernandez, giovane talento del Deportivo La Coruña, ma deve affrontare la concorrenza di un altro club di Serie A.

(Fanatik) Il #Fenerbahce non è intenzionato a riscattare Filip #Kostic, che dunque tra poco tempo rientrerà alla #Juventus. Poi i bianconeri lavoreranno per trovare un'altra soluzione

#Kostic-#Juve, domani il rientro alla Continassa: confermata la sua presenza al #MondialeperClub L'idea di #Tudor sull'utilizzo dell'esterno serbo

Gazzetta - Tudor inizia a preparare il mondiale con Koop in più - Come riporta Gazzetta, oggi la Juventus torna in campo alla Continassa. Igor Tudor inizia a preparare il Mondiale per Club di metà mese negli Stati Uniti con una rosa ridotta a causa ... Scrive tuttojuve.com

Juventus, come sta Kostic e quando torna - Filip Kostic, esterno sinistro serbo della Juventus, salterà la gara valida per la 30esima giornata di campionato contro la Lazio a causa di una sindrome influenzale. Non si tratta di una ... Come scrive calciomercato.com

Juventus, Kostic si ferma: lascia la Serbia e torna a Torino. Il motivo - Filip Kostic salta la sfida tra la Serbia e il Montenegro, valida per il secondo turno del girone G delle qualificazioni a Euro2024, e torna a Torino. Il calciatore della Juventus lascia il ritiro ... Lo riporta tuttosport.com