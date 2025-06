Juventus Danilo | L’addio alla Juve è stato difficile

L’addio di Danilo alla Juventus ha segnato un momento di grande emozione e riflessione. Dopo aver trascorso anni al fianco dei bianconeri, il ritorno al Flamengo rappresenta non solo un cambio di squadra, ma anche un capitolo di vita ricco di ricordi e sfide. La sua partenza, tra polemiche e affetto, ha lasciato un’impronta indelebile nella tifoseria e nel cuore del calciatore. Ma quali sono le motivazioni di questa scelta così importante?

L’addio alla Juventus e il ritorno al Flamengo Danilo Luiz da Silva ha chiuso la sua avventura con la Juventus a Gennaio, scegliendo di tornare in Brasile al Flamengo. Il suo addio è stato uno dei temi più controversi della gestione Motta; la cacciata di un senatore come Danilo ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Danilo: “L’addio alla Juve è stato difficile”

In questa notizia si parla di: Juventus Addio Danilo Stato

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

? Danilo Luiz a Romario TV: “Dire addio alla Juve è stato difficile, ma il Flamengo è la mia felicità” ? #Danilo #Juventus #Flamengo #SpazioJ Partecipa alla discussione

#Danilo torna sull’addio alla #Juventus Ecco cosa ha confessato Partecipa alla discussione

Danilo e le difficoltà di lasciare la Juventus per tornare in Brasile - Il difensore ex Juve racconta le difficoltà dell'addio al club bianconero e come è arrivato a scegliere il Flamengo. Scrive msn.com

Danilo ripercorre l’addio alla Juventus: «Lasciarla è stato molto difficile. Ho preso tempo, ma poi mi sono fatto questa domanda» - Danilo, ex capitano della Juventus, ha ripercorso così l’addio ai colori bianconeri. Queste le sue dichiarazioni Nell’intervista a Romario TV, c’è un passaggio significativo in cui Danilo ha voluto ri ... Da juventusnews24.com

Danilo dopo l'addio alla Juve e il no al Napoli: "Ho preso la decisione migliore" - Nella sessione invernale di calciomercato, il Napoli ha cercato vanamente Danilo. Il calciatore era fortemente voluto da Antonio Conte che aveva bisogno di un calciatore esperto e di assoluto affidame ... Da msn.com