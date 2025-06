Juventus Comolli e Chiellini non perdono tempo | doppio colpo dal PSG

La Juventus accelera il suo colpo di scena: Comolli e Chiellini non perdono tempo e portano a casa due acquisti dal PSG, segnando una svolta nel mercato. Con una dirigenza rivisitata e obiettivi chiari, i bianconeri si preparano a conquistare sia il Mondiale per Club sia la prossima stagione. Giorni intensi alla Continassa, ma il vero scopo è riaffermare la grandezza. La strategia è già in atto: il futuro della Juventus si scrive ora.

La nuova dirigenza della 'Vecchia Signora' al lavoro sul mercato in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione Giorni caotici alla Juventus, dopo la scelta di John Elkann – pizzicato dalle telecamere di Calciomercato.it a Monaco per la finale di Champions tra Inter e PSG – di azzerare l'area tecnica del club bianconero. Giorgio Chiellini (LaPresse) – Calciomercato.it Fuori Giuntoli dall'organigramma dirigenziale, al quale non è bastato il quarto posto acciuffato per i capelli e la conseguente qualificazione in Champions League. Poteri per l'area sportiva affidati a Comolli, con il francese ex Tolosa che sarà affiancato da Giorgio Chiellini e da un nuovo Direttore sportivo.

