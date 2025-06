Juventus Academy lanciate due nuove strutture in Armenia Presente la leggenda Trezeguet tutti i dettagli nel comunicato ufficiale del club

La Juventus continua a scrivere la sua storia anche oltre i confini italiani, inaugurando due nuove Academy in Armenia alla presenza della leggenda David Trezeguet. Un passo strategico nel progetto di espansione globale del club, che punta a diffondere valori e passione bianconera tra le nuove generazioni. Scopri tutti i dettagli di questa entusiasmante iniziativa nel comunicato ufficiale del club e preparati a vivere un’esperienza unica con la Juventus in Armenia.

Juventus Academy, due nuove strutture sono state inaugurate in Armenia. Presente la leggenda Trezeguet, il comunicato ufficiale del club. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha svelato il lancio di due nuove Juventus Academy in Armenia alla presenza di David Trezeguet. COMUNICATO – « Juventus ha lanciato due nuove Academy in Armenia, un traguardo importante all’interno del progetto di espansione globale del Club. Le nuove strutture sorgeranno nella capitale, Yerevan, e saranno completate entro la prossima stagione sportiva, pronte ad accogliere ragazze e ragazzi desiderosi di crescere abbracciando i valori e il metodo di allenamento Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Academy, lanciate due nuove strutture in Armenia. Presente la leggenda Trezeguet, tutti i dettagli nel comunicato ufficiale del club

