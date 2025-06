Juve | non solo Tonali doppia operazione con il Newcastle

La Juventus si concentra prima di tutto sul Mondiale per Club, ma non perde di vista il mercato: i bianconeri stanno valutando operazioni importanti, come quella di Tonali con il Newcastle, per rinforzare la rosa e ripartire con slancio. La società sa che l'investimento in nuovi talenti sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide future e rialzarsi da una stagione difficile. Perché, alla fine, la vera forza di un team sta nella sua capacità di adattarsi e migliorarsi continuamente.

Il Mondiale per Club al momento è la prioritĂ per i bianconeri. Ma si ragiona anche sul calciomercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico La Juventus ragiona su come andare a rinforzare la rosa. In questo momento la priorità è rappresentata sicuramente dal Mondiale per Club. I bianconeri vogliono andare a fare una competizione di assoluto livello per mettersi alle spalle una stagione davvero molto complicata. Per questo motivo la societĂ sta guardando con attenzione su quali giocatori puntare per riuscire a togliersi delle soddisfazioni importanti. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve: non solo Tonali, doppia operazione con il Newcastle

In questa notizia si parla di: Juve Tonali Doppia Operazione

Tonali, beffa atroce per Milan e Juve: ecco 100 milioni - Sandro Tonali sta brillando in Premier League, rendendosi fondamentale per il Newcastle. Con un gol decisivo nel 2-0 contro il Chelsea, il centrocampista ex Milan e Juventus ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento con il gol, portando il totale a quattro reti.

Juventus, via gli acquisti di Giuntoli: da Donnarumma a David, ecco gli obiettivi - L’obiettivo dei bianconeri è monetizzare a partire dagli acquisti errati di Giuntoli per ricostruire la Juventus: David, Tonali e Donnarumma restano le priorità per Comolli ... sport.virgilio.it scrive

Donnarumma e Tonali alla Juve: 100 milioni e scambio choc - “ Come si cambia per non morire ” cantava Fiorella Mannoia. La Juventus cambia ancora per non scendere ancora più in giù. L’ultimo quinquennio è stata una dolorosa Via Crucis, lastricata di risultati ... Secondo asromalive.it

Juve-Tonali, si può fare: l’assist arriva dall’Inter - Il sogno di mercato della Juventus risponde al nome di Sandro Tonali: c’è una doppia chiave per sbloccare l’affare Un’operazione apparentemente impossibile potrebbe concretizzarsi nella prossima ... spazioj.it scrive