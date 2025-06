Juve Giuntoli sconfessato in tutto | dopo Luiz un altro colpo del 2024 messo alla porta

La Juventus sta vivendo un momento di forte rivoluzione, con Cristiano Giuntoli ormai sconfessato e altri top player pronti a lasciare il club. Dopo il saluto di Luiz, un’altra stagione potrebbe vedere l’addio di figure chiave, segnando una vera e propria epurazione. Un cambiamento radicale che solleva molte domande sul futuro dei bianconeri e sulla strategia societaria. La fase più incerta di sempre per la Vecchia Signora?

L'operato di Cristiano Giuntoli sconfessato del tutto: Douglas Luiz saluta ed un altro acquisto top della scorsa stagione è al passo d'addio (Ansa Foto) – SerieAnews Una vera e propria epurazione totale. John Elkann non deve aver preso bene i risultati sportivi della Juventus nell'ultima stagione tanto da aver dato via ad uno sconquasso non solo dal punto di vista tecnico ma anche dirigenziale. Via il football director Cristiano Giuntoli, con cui i rapporti sono apparsi decisamente tesi nell'arco delle ultime settimane fino all'addio consumato non proprio in amicizia.

In questa notizia si parla di: Giuntoli Sconfessato Tutto Luiz

