Juric per certi versi più estremo di Gasp L’aggressione dei difensori è altissima

Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, porta con sé un’eredità forte e un calcio più audace, in alcuni aspetti anche più estremo rispetto a Gasperini. La sua filosofia si traduce in un’occupazione totale del campo, con difensori che si spingono spesso in avanti, aumentando l’asticella dell’aggressività. Tuttavia, la produzione offensiva resta un punto diverso, rendendo il suo stile una sfida intrigante da seguire nel panorama calcistico italiano.

ATALANTA. Ivan Juric, nuovo mister dell’Atalanta, ha studiato alla scuola di Gasp, e il suo calcio è anche più estremo, almeno per l’aggressione molto alta dei difensori. La produzione offensiva non si può invece paragonare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Juric per certi versi più estremo di Gasp. L’aggressione dei difensori è altissima

In questa notizia si parla di: Juric Estremo Gasp Aggressione

Ivan Juric, nuovo mister dell’Atalanta, ha studiato alla scuola di Gasp, e il suo calcio è anche più estremo, almeno per l’aggressione molto alta dei difensori. La produzione offensiva non si può invece paragonare. Partecipa alla discussione

Juric per certi versi più estremo di Gasp. L’aggressione dei difensori è altissima - ATALANTA. Ivan Juric, nuovo mister dell’Atalanta, ha studiato alla scuola di Gasp, e il suo calcio è anche più estremo, almeno per l’aggressione molto alta dei difensori. La produzione offensiva non ... Secondo ecodibergamo.it

Juric, un Gasp ancora più estremo: pressing feroce e difesa alta per l’Atalanta - Juric è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Calcio intenso, pressing feroce e difesa alta: più Gasperini di Gasperini, ma con meno gol ... Lo riporta calcioatalanta.it

Notizie di Gian Piero Gasperin - ATALANTA. Ivan Juric, nuovo mister dell’Atalanta, ha studiato alla scuola di Gasp, e il suo calcio è anche più estremo, almeno per l’aggressione molto alta dei difensori. La produzione offensiva non s ... Scrive ecodibergamo.it