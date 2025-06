Juric il valorizzatore | da Pessina a Zaccagni e Bellanova quanti talenti lanciati e affermati

Juric, il valorizzatore, ha trasformato talenti come Pessina, Zaccagni e Bellanova in vere e proprie stelle del calcio italiano. Sulle orme del maestro Gasperini, l’Atalanta si distingue non solo per i risultati sul campo, ma anche per la capacità di scoprire e far crescere giovani promesse, creando un modello vincente che continua a fare scuola. Un sodalizio che ha portato a costruire una metodologia nel quale solco si può...

Sulle orme del maestro. Se l' Atalanta è diventata una squadra stabilmente nella parte alta della classifica di Serie A, lo si deve anche all'opera di valorizzazione dei giocatori passati in nerazzurro da parte di Gian Piero Gasperini, molti dei quali sono stati poi rivenduti a cifre significative permettendo alla società di alzare l'asticella anche delle spese. Un sodalizio che ha portato a costruire una metodologia nel quale solco si può continuare a procedere, visto che anche Ivan Juric nella sua storia di allenatore non avrà qualificazioni europee alle spalle o curriculum in top club, ma di certo ha dimostrato una capacità di valorizzazione dei giocatori che lo rende sotto questo punto di vista uno con pochi eguali in Italia nell'ultimo decennio.

