Julio Velasco | Soffrire ci fa bene vincere al Maracanazinho è speciale | i ricordi del ’90…

Ricordando i trionfi del passato, come l’Italia che nel 1990 conquistò il Maracanazinho, possiamo apprezzare quanto la sofferenza e la determinazione siano essenziali per raggiungere grandi traguardi. Come sottolinea Julio Velasco, “soffrire ci fa bene”: è la chiave per vincere. E così, le campionesse olimpiche hanno appena scritto un’altra pagina memorabile nel volley internazionale, avvicinandosi con convinzione alla Final Eight della Nations League.

L'Italia ha sconfitto il Brasile per 3-0, espugnando in maniera brillante il Maracanazinho di Rio de Janeiro e conquistando la quarta vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si sono imposte con il massimo scarto contro le padrone di casa in uno dei grandi templi della pallavolo internazionale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internaionale. Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: "Portiamo a casa una gran bella partita, abbiamo tenuto botta qualche il Brasile ha provato a rimontare e saputo gestire i momenti diversi che ci sono stati.

