jonathan david si allontana dal napoli e in generale dall italia moretto

Il mercato del Napoli si muove con attenzione e strategia, mentre Jonathan David si allontana dai sogni di Italia e Napoli. Durante l’ultimo aggiornamento di Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, si è discusso delle nuove trattative e delle prossime mosse azzurre, tra cui l’attesa per De Bruyne. In questo scenario, la linea difensiva si rafforza, ma le piste più calde come quella di David sembrano ormai scavalcate. La quiete prima della tempesta?

Nel corso del classico aggiornamento sul mercato di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, si è parlato molto anche delle nuove trattative in ottica Napoli. In attesa di De Bruyne – la cui firma dovrebbe arrivare a breve – si guarda alla linea difensiva (è già stato acquistato Marianucci dall'Empoli) e si accantonano piste che sembravano molto calde come quella di David. Beukema ha detto sì al Napoli, David invece è accantonato (Moretto). Di seguito quanto dichiarato sul canale Youtube di Fabrizio Romano: «Il Napoli vuole rinforzare la sua difesa: tra i primissimi nomi c'è Sam Beukema del Bologna perché per qualità, costi e caratteristiche è uno dei profili che piace di più in assoluto al Napoli.

