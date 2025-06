Jomi Salerno Under 18 sul podio nazionale | bronzo conquistato a Chieti

Un'emozionante impresa sportiva quella della Jomi Salerno Under 18, che ha conquistato il bronzo alle finali nazionali di Chieti. Le giovani atlete, guidate con maestria da Ilaria Dalla Costa, hanno dimostrato tenacia e talento, superando avversarie di alto livello e portando a casa un risultato di grande prestigio. È un traguardo che parla di passione, dedizione e futuro promettente per la pallamano salernitana. Un risultato che non può che rendere orgogliosa tutta la città .

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno Under 18 conquista un prestigioso terzo posto alle finali nazionali di categoria in corso a Chieti. Le ragazze allenate da Ilaria Dalla Costa si impongono questa mattina nella finale per il bronzo, superando Laugen con il punteggio di 31-27. La partita si gioca su binari di grande equilibrio, soprattutto nel primo tempo. Salerno riesce più volte a piazzare mini-break, arrivando fino al massimo vantaggio di +4 (8-12 al 20’). Laugen però non molla, recupera progressivamente lo svantaggio e chiude la prima frazione sul 16-16. Nella ripresa l’equilibrio regna fino al quarto d’ora, ma Salerno trova l’allungo decisivo: maggiore lucidità , ritmo e concretezza permettono alle campane di prendere il largo e gestire il vantaggio fino alla sirena finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Jomi Salerno Under 18 sul podio nazionale: bronzo conquistato a Chieti

In questa notizia si parla di: Salerno Jomi Under Bronzo

