Jesi Calcio a 5 conquista la Serie A2 | una promozione storica dopo 22 anni

Jesì Calcio a 5 raggiunge un traguardo storico: la promozione in Serie A2, dopo ben 22 anni di attesa. Una cavalcata emozionante, iniziata con il quarto posto in campionato e coronata dalla vittoria ai supplementari contro il Bissuola. Un risultato che consacra il duro lavoro e la passione della squadra. Ora, Jesì si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel calcio a 5 nazionale, pronti a volare ancora più in alto.

Jesi Calcio a 5 è in serie A2. Ventidue anni dopo. Un traguardo raggiunto dopo una cavalcata lunga e vincente, iniziata con il quarto posto in campionato e proseguita con i playoff, con gare di andata e ritorno: Faenza, Teramo e Bagnolo fino alla finalissima di venerdì sera, in campo neutro, a Cesena, con la squadra veneta del Bissuola, sfida vinta ai supplementari (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari) per 1-3 (Cassano, Tittarelli e Carnevali). "È stata durissima, perché l’avversario era veramente forte e a un certo punto sembrava averne più di noi, ma abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, portando a casa il risultato con le unghie e con il cuore- le parole di mister Gabriele Pieralisi a fine gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jesi Calcio a 5 conquista la Serie A2: una promozione storica dopo 22 anni

