Jeremie Toljan lascia il Sassuolo e si unisce al Genoa | un nuovo inizio in Serie A

Un nuovo capitolo si apre per Jeremie Toljan, che lascia il Sassuolo per unirsi al Genoa, segnando un'importante svolta nella sua carriera in Serie A. Con l’esperienza accumulata e la conoscenza approfondita del massimo campionato italiano, Toljan porta con sé entusiasmo e determinazione per contribuire al progetto rossoblù. Un arrivo che promette di infiammare le ambizioni del Grifone e regalare emozioni ai tifosi. La Serie A si prepara a scrivere un altro capitolo emozionante.

Dopo Pedro Obiang, un altro ‘highlander’ saluta il Sassuolo. Agevolato, come il centrocampista spagnolo che è passato al Monza, dal contratto in scadenza a giugno, Jeremie Toljan si è accasato al Genoa, che non si è fatto scappare l’occasione di aggiungere al proprio organico un giocatore esperto (compirà 31 anni ad agosto) e che ben conosce il massimo campionato italiano, per averlo ‘bazzicato’, in maglia neroverde, dal 201920 al 20234 con 137 presenze in cinque stagioni, cui si sono aggiunte, per darne lo score totale nel Sassuolo, le 34 che quest’anno ne hanno fatto uno degli asset sui quali Grosso ha costruito l’undici che ha ammazzato il campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jeremie Toljan lascia il Sassuolo e si unisce al Genoa: un nuovo inizio in Serie A

